Цены на газ в Европе повысились на 7%

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 7%, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели выросли на 7%, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 773,6 доллара за тысячу кубометров (+2%). Затем их стоимость достигла 811,4 доллара (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 758,5 долларов.

При этом биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые почти за 16 месяцев - с 10 сентября 2021 года - опустились ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты отмечали, что снижение газовых котировок на европейской бирже связано с потеплением и увеличением выработки энергии из ветра. Агентство Bloomberg сообщало, что ожидается самый теплый январь за последние годы, а данные Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме - один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой - около 15%.