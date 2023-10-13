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Цены на газ в Европе повысились на 5%

Цены на газ в Европе повысились на 5% Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту на 5% и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта.
Энергетика
13 октября 2023 г. 11:26
Цены на газ в Европе повысились на 5%

Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту на 5% и преодолели отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые с 10 марта.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 556,1 доллара (-4,3%) за тысячу кубометров. Далее они составили 610,2 доллара (+5%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 580,9 доллара за тысячу кубометров.

В четверг котировки подскочили на 15%, до 580 долларов за тысячу кубометров. При этом цены на газ в Европе ускорили рост еще во вторник, после того как ведущие финские СМИ сообщили о готовящейся экстренной пресс-конференции правительства Финляндии о ситуации с утечкой на газопроводе Balticconnector. По итогам торгов цены тогда подскочили на 14%, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe grow 5%

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