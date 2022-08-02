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Цены на газ в Европе повысились на 4%

Цены на газ в Европе повысились на 4% Цены на газ в Европе превысили 2 200 долларов за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
2 августа 2022 г. 16:49
Цены на газ в Европе повысились на 4%

Цены на газ в Европе превысили 2 200 долларов за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Общий подъем стоимости газа с начала дня составил 4%.

На прошлой неделе цена газа в Европе поднялась выше 2 200 долларов за 1 тыс. кубометров, побив рекорд 8 марта, а затем подскочила выше 2 300 долларов.

27 июля "Газпром" снизил уровень поставок по "Северному потоку" до 20% номинальной мощности после остановки двух турбин. Еврокомиссия сообщила, что Россия сократила или полностью прекратила поставки газа 12 странам Евросоюза.

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Цены на газ в Европе во вторник умеренно выросли и держатся пока чуть ниже отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) в первые минуты сессии торговались близко к 2 050 долларам за тысячу кубометров (−3,7% к расчетной цене понедельника — 2 128,1 доллара). Вскоре котировки перешли к умеренному росту и достигли ценового максимума первых двух часов торгов — 2 202,3 доллара (+3,5%), а затем подешевели до уровня около 2 180 долларов за тысячу кубометров (+2,5%).

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Версия на английском языке Gas prices in Europe reach $2,180 per thousand cubic meters

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