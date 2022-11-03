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Цены на газ в Европе повысились на 4,6%

Цены на газ в Европе повысились на 4,6% Газовые фьючерсы в Европе в начале торгов четверга выросли почти на 5%, торгуясь по 1 345 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 12:15

Газовые фьючерсы в Европе в начале торгов четверга выросли почти на 5%, торгуясь по 1 345 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе - у отметки 1 333,6 доллара за тысячу кубометров (+3,7%). Затем перешли к росту, составив 1 345,2 доллара (+4,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 285,8 доллара за тысячу кубометров.

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1 386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.

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