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Цены на газ в Европе повысились на 3%

Цены на газ в Европе повысились на 3% Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла на 3%.
Энергетика
6 июня 2023 г. 11:23
Цены на газ в Европе повысились на 3%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник выросла на 3%.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 323,2 доллара за тысячу кубометров (+2,6%). Далее они повысились до 324,9 доллара (+3,1%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 315,1 доллара за тысячу кубометров.

Накануне фьючерсы дорожали на 23%, до 325 долларов. Эксперты связывали это с ожидаемым ростом спроса на газ в Европе и Азии из-за сезонного фактора и начавшимися плановыми ремонтами на газовой инфраструктуре.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe up 3%

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