Цены на газ в Европе подскочили выше 1900 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах умеренно выросли, достигнув показателя свыше 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе на торгах умеренно выросли, достигнув показателя свыше 1 900 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе составили 1 930 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа резко подскочила в понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с 27 июля до не более чем 33 млн кубометров в сутки. Это 20% от номинальной мощности магистрали.

Расчетная цена на газ на европейской бирже в июле составляет в среднем 1 742 доллара за тысячу кубометров. Это в несколько раз выше показателей аналогичного периода прошлого года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.