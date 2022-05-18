Цены на газ в Европе подорожали более чем на 2%

Стоимость газа на европейском рынке в среду утром немного выросла и поднялась выше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейском рынке в среду утром немного выросла и поднялась выше 1 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом говорят данные Лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ по индексу TTF на старте торгов снизились до 1 007 долларов за тысячу кубов. Затем котировки ускорили снижение и опустились до 998,8 доллара, что стало ценовым минимумом дня. Однако после этого "голубое топливо" начало дорожать, поднявшись до 1 047 долларов, что на 2,4% выше расчетной цены вторника.

Заметный рост газовых котировок наблюдался 10 мая после сообщения "Оператора ГТС Украины" о прекращении прокачки российского газа в Европу через станцию "Сохрановка" с 11 мая. Кроме того, на рост цен повлияли новости о том, что "Газпром" не будет использовать для транзита газа польский участок трубопровода "Ямал-Европа".