Цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 10%

Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию среды падением на 10% - у отметки в 925 долларов США за тысячу кубометров.

Фьючерсы на газ на лондонской бирже ICE закрыли торговую сессию среды падением на 10% - у отметки в 925 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки ICE Futures.

Июльские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF - открыли торговую сессию с отметки в 1 015 долларов США за тысячу кубометров, однако в первые минуты торгов котировки резко упали к уровню 960 долларов США. Позднее в течение дня наблюдалась более плавная динамика, цены снижались на 5-6%, и только к концу торгов упали на 10% к расчетной стоимости вторника.