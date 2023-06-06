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Цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 10,5 процента

Цены на газ в Европе по итогам торгов упали на 10,5 процента Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник снизилась на 10,5%, до 282 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
6 июня 2023 г. 21:11

Стоимость фьючерсов на газ в Европе во вторник снизилась на 10,5%, до 282 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 323,2 доллара за тысячу кубометров (+2,6%). Ценовой максимум во вторник составил 338,1 доллара (+7,3%), ценовой минимум – 273,6 доллара (-13,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 315,1 доллара за тысячу кубометров.

Накануне фьючерсы дорожали на 23%, до 325 долларов. Эксперты связывали это с ожидаемым ростом спроса на газ в Европе и Азии из-за сезонного фактора и начавшимися плановыми ремонтами на газовой инфраструктуре.

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