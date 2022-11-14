Цены на газ в Европе перешли к росту после пятничного снижения

Биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 7% и после снижения в пятницу до 1 035 долларов за тысячу кубометров, и вновь превышают 1 100 долларов.

Биржевые цены на газ в Европе выросли примерно на 7% и после снижения в пятницу до 1 035 долларов за тысячу кубометров, и вновь превышают 1 100 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1 065,5 доллара за тысячу кубометров (+2,7%). Затем они составили 1 112,2 доллара (+7,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, - 1 037 долларов за тысячу кубометров. Это самый низкий с 26 октября показатель.

При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" - 14 ноября - составила 716,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. Средняя цена спотовых контрактов в ноябре еще ниже - 605,8 доллара, что почти в 1,5 раза меньше средней расчетной цены фьючерсов в ноябре (1 183 доллара) и почти на 40% - средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1 000 долларов).