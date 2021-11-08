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Цены на газ в Европе открыли торги ростом

Цены на газ в Европе открыли торги ростом Цена фьючерсов на газ в Европе открыла торги понедельника ростом на 8% — до 960 долларов США за тысячу кубометров в отсутствие роста поставок на рынок региона, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Энергетика
8 ноября 2021 г. 13:42
Цены на газ в Европе открыли торги ростом

Цена фьючерсов на газ в Европе открыла торги понедельника ростом на 8% — до 960 долларов США за тысячу кубометров в отсутствие роста поставок на рынок региона, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в первые минуты торгов еще немного ускорила рост, а по состоянию на 11.18 (по бакинскому времени) котировки поднимались на 7% — до 951 доллара США за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу она составила 880 долларов США.

"Газпром" в понедельник, 8 ноября, планировал завершить закачку газа в подземные хранилища России для обеспечения бесперебойности газоснабжения внутреннего рынка зимой и приступить к увеличению поставок в ПХГ Европы. Тем не менее, как свидетельствуют данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу "Ямал-Европа" из польского участка в немецкий остаются на нуле, хотя реверсные поставки из ФРГ в Польшу и снизились.

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