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Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров Цены на газ в Европе после скачка накануне выше 1 000 долларов за тысячу кубометров, на торгах в пятницу снизились, опустившись почти до 900 долларов.
Энергетика
10 июня 2022 г. 12:34
Цены на газ в Европе опустились почти до 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после скачка накануне выше 1 000 долларов за тысячу кубометров, на торгах в пятницу снизились, опустившись почти до 900 долларов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) в первые два часа сессии торговались в минусе. Пока ценовой максимум, достигнутый в первые минуты торгов, составил 937,1 доллара (–0,2% к расчетной цене четверга — 939 долларов), а минимум — 909,7 доллара (–3,1%).

Эксперты связывали резкий рост стоимости газа с взрывом на одном из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG. Он будет закрыт минимум на три недели. Предприятие обеспечивает около 20% переработки СПГ в США. По оценке аналитиков, трехнедельная остановка предприятия выведет с рынка не менее 1 миллиона тонн СПГ.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe drop to almost $900 per thousand cubic meters

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