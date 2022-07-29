Цены на газ в Европе опустились по итогам торгов

Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4%, почти до 2057 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе закрыли торги пятницу снижением на 1,4 процента, почти до 2 057 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2 126,2 доллара за тысячу кубометров (+1,9% к расчетной цене четверга – 2 086,5 доллара). Вскоре был достигнут ценовой максимум торгов - примерно в 2 147 долларов.

В середине торгов стоимость опустилась в диапазон почти в 2015-2055 долларов, закрепившись затем у нижней его границы. Ближе к концу торгов цены опускались ниже 2 000 долларов, до суточного минимума в 1 993 доллара. Цены на газ закрылись на уровне 2 056,6 доллара, что - с учетом изменения валютных котировок (данные на ICE Futures представлены в евро) - на 1,4% ниже расчетной цены.