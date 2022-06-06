Цены на газ в Европе опустились ниже 900 долларов

Цены на газ в Европе на торгах впервые за три месяца опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, однако к закрытию торговой сессии немного отыграли падение и чуть превысили эту отметку.

Цены на газ в Европе на торгах впервые за три месяца опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, однако к закрытию торговой сессии немного отыграли падение и чуть превысили эту отметку.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали. Ценовой максимум составил 942,5 доллара (+2,5% к расчетной цене пятницы - 919,4 доллара). К закрытию торговой сессии котировки остались в минусе - 903,4 доллара (-1,7%).