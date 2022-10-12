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Цены на газ в Европе опустились ниже 1570 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1570 долларов за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились.
Энергетика
12 октября 2022 г. 11:07
Цены на газ в Европе опустились ниже 1570 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

С начала торгов стоимость фьючерсов с поставкой газа в ноябре снизилась на 0,9%, составив чуть ниже 1 560 долларов за тысячу кубометров. Затем остановилась у отметки 1 568,4 доллара (-0,3%). Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, - 1 572,5 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın min kubmetrinin qiyməti 1570 dollardan aşağı düşüb
Версия на английском языке Gas prices in Europe drop below $1,570 per 1,000 cubic meters

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