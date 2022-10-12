Цены на газ в Европе опустились ниже 1570 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились.

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

С начала торгов стоимость фьючерсов с поставкой газа в ноябре снизилась на 0,9%, составив чуть ниже 1 560 долларов за тысячу кубометров. Затем остановилась у отметки 1 568,4 доллара (-0,3%). Динамика приводится от расчетной цены вторника, предыдущего торгового дня, - 1 572,5 доллара за тысячу кубометров.

Текущие цены на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.