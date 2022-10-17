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Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов впервые с 24 июня

Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов впервые с 24 июня Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 24 июня опустились ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
17 октября 2022 г. 10:35
Цены на газ в Европе опустились ниже 1400 долларов впервые с 24 июня

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в понедельник впервые с 24 июня опустились ниже 1 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

С открытием торгов фьючерсные контракты по индексу TTF снизились на 6,4%, до отметки около 1 333 долларов за тысячу кубометров. Затем их стоимость выросла до 1340,7 доллара (-5,9%). Динамика приводится от расчетной цены пятницы, предыдущего торгового дня, - 1 424,2 доллара за тысячу кубометров.

Снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но европейские страны могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние, когда и так находились на рекордном уровне.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe fall below $1,400 for first time since June 24

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