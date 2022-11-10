Цены на газ в Европе опустились ниже 1200 долларов за тысячу кубометров

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в четверг утром продемонстрировали стабильность и торговались у расчетной цены среды, ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Газовые фьючерсы в Европе на торгах в четверг утром продемонстрировали стабильность и торговались у расчетной цены среды, ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1 161,6 доллара за тысячу кубометров (–1,2%). Затем стоимость газового фьючерса составила 1 183,9 доллара (+0,7%). Расчетная цена предыдущего торгового дня составила 1 175,8 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. Хотя в начале ноября цены превышали 1 400 долларов за тысячу кубометров.