Цены на газ в Европе опустились ниже 1 750 долларов

Цены на газ в Европе после преодоления во вторник нового рубежа - отметки в 1 800 долларов за тысячу кубометров - и роста выше 1 870 долларов опустились к закрытию торговой сессии ниже 1 750 долларов США.

Цены на газ в Европе после преодоления во вторник нового рубежа - отметки в 1 800 долларов за тысячу кубометров - и роста выше 1 870 долларов опустились к закрытию торговой сессии ниже 1 750 долларов США.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF начали торги на отметке 1 801,2 доллара (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2,3% к расчетной цене понедельника - 1 760,6 доллара). К полудню котировки выросли до 1873 долларов (+6,4%), что стало максимумом торгов. Однако во второй половине дня стоимость снизила темпы роста, а к закрытию ушла в небольшой минус, опустившись до 1 742,8 доллара (−1%).