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Цены на газ в Европе опустились ниже 1 300 долларов

Цены на газ в Европе опустились ниже 1 300 долларов Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник опустилась ниже отметки 1300 долларов за 1 тысячу кубометров.
Энергетика
4 апреля 2022 г. 21:35
Цены на газ в Европе опустились ниже 1 300 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в понедельник опустилась ниже отметки 1 300 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне в 1 340 долларов США и в первые минуты торгов поднялись до 1 360 долларов США, однако затем перешли к снижению, которое позднее ускорилось. Минимальный показатель составил 1 210 долларов США. По итогам торгов стоимость газа снизилась на 2,5%, до 1 244 долларов США за тысячу кубометров.

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