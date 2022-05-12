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Цены на газ в Европе опустились на 5,1%

Цены на газ в Европе опустились на 5,1% Цены на газ в Европе опустились на 5,1% к расчетной стоимости вторника, закрывшись на уровне чуть ниже 1 020 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
12 мая 2022 г. 00:14
Цены на газ в Европе опустились на 5,1%

Цены на газ в Европе опустились на 5,1% к расчетной стоимости вторника, закрывшись на уровне чуть ниже 1 020 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 118,3 доллара США (+4,3% к расчетной цене вторника - 1 072,7 доллара). Вскоре стоимость достигла 1 126 долларов США (+5%), что стало ценовым максимумом торгов.

Постепенно цены опустились к уровню в 1 050-1 060 долларов, а в середине торгов стоимость за несколько минут резко снизилась примерно на 5%, или на 50 долларов, с 1058,8 доллара до 1004 долларов, что стало ценовым минимумом. Вторую половину торгов цены колебались в диапазоне 1 020-1 050 долларов США. Цена закрытия составила 1 017,8 доллара США (-5,1%).

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