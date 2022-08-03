Цены на газ в Европе опустились до 2 120 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов в среду снизились на 2%, почти до 2 120 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торгов в среду снизились на 2%, почти до 2 120 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ценовой максимум фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) составил 2 186,3 доллара (+1%), минимум – 2 072,1 доллара (–4,2%), а цена закрытия – 2 121,3 доллара за тысячу кубометров (–2%).

Европейский рынок газа продолжает испытывать давление из-за сохраняющейся напряженности с поставками из России. Стоимость газа резко подскочила после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу в Европу - "Северному потоку". Теперь они составляют не более 20% от проектной мощности магистрали и не превышают 33 миллионов кубометров в сутки.

Среднемесячная расчетная цена газа на ICE резко выросла почти на 50%, с 1 180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1 805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.