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Цены на газ в Европе опустились до 2 000 долларов

Цены на газ в Европе опустились до 2 000 долларов Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги понедельника на уровне 2000 долларов за тысячу кубометров снизились на 7%.
Энергетика
12 сентября 2022 г. 21:12
Цены на газ в Европе опустились до 2 000 долларов

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги понедельника на уровне 2 000 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 2 086,6 доллара за тысячу кубометров (-3%), что стало ценовым максимумом торгов. Минимальной в понедельник — впервые с 9 августа - стала отметка ниже 2 000 долларов - 1971,1 доллара за тысячу кубометров (-8,4%). К закрытию торговой сессии стоимость достигла 2 000,9 доллара (–7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2 152 доллара за тысячу кубометров.

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