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Цены на газ в Европе опустились до 1 220 долларов

Цены на газ в Европе опустились до 1 220 долларов Цены на газ в Европе после скачка до 1 500 долларов США за тысячу кубометров к закрытию торгов опустились до 1 220 долларов США.
Энергетика
24 марта 2022 г. 01:34
Цены на газ в Европе опустились до 1 220 долларов

Цены на газ в Европе после скачка до 1 500 долларов США за тысячу кубометров к закрытию торгов опустились до 1 220 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке чуть выше 1 100 долларов - это ценовой минимум торгов. Котировки в первую половину дня стабильно росли, а после заявления президента Владимира Путина о переводе расчётов за поставки газа в "недружественные страны" в рубли резко ускорили темпы роста. Если в первые часы торгов стоимость колебалась в диапазоне 1 100-1 200 долларов за тысячу кубометров, то после заявления президента выросла почти на 300 долларов, ускорив темпы роста почти в пять раз - с 7% до 34%.

Ценовой максимум составил 1 504,2 доллара, что на 33,9% выше расчетной цены вторника - 1 123,1 доллар. К закрытию котировки снизили темпы роста до 8,7%, опустились до 1 220 долларов США.

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