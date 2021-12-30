Цены на газ в Европе опустились до 1 100 долларов за тысячу кубометров

Январские фьючерсы на газ в Европе подешевели, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Январские фьючерсы на газ в Европе подешевели, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1 100 долларов, что примерно на 2% ниже расчетной цены накануне (1 127,2 доллара). Далее снизились до 1 100 долларов.

Снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.