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Цены на газ в Европе опустились до 1 100 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились до 1 100 долларов за тысячу кубометров Январские фьючерсы на газ в Европе подешевели, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
30 декабря 2021 г. 12:37
Цены на газ в Европе опустились до 1 100 долларов за тысячу кубометров

Январские фьючерсы на газ в Европе подешевели, котировки впервые с 7 декабря оказались ниже 1 100 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цены фьючерсов на открытии торговой сессии вновь, уже седьмую сессию подряд, демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила 1 100 долларов, что примерно на 2% ниже расчетной цены накануне (1 127,2 доллара). Далее снизились до 1 100 долларов.

Снижение цен в последние дни может быть связано с дополнительными поставками СПГ в Европу из-за рубежа и увеличением выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe drop to $1,100

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