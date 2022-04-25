Цены на газ в Европе опустились до 1 020 долларов

Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах опустились почти до 1 020 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе с первых дней апреля продолжают снижаться, на торгах опустились почти до 1 020 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1 070 долларов США за тысячу кубометров и в первый час торгов ненадолго задержалась на отметке выше 1 100 долларов США. Однако вскоре показатель перешел в минус (расчетная цена пятницы составила 1 059,5 доллара США), а к закрытию торговой сессии ускорил темпы снижения. Последние фьючерсы торговались на уровне 1 020 долларов США.