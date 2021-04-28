О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на газ в Европе обновили трёхмесячный максимум

Цены на газ в Европе обновили трёхмесячный максимум Это происходит на фоне отказа от возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае
Энергетика
28 апреля 2021 г. 13:07
Цены на газ в Европе обновили трёхмесячный максимум

Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до 272 долларов США за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 236 долларов США за тысячу кубометров.

Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки.

23 апреля "Оператор ГТС Украины" объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на 22 доллара США. Уже 27 апреля в момент завершения проигнорированного "Газпромом" и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.

Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Natural gas price hits three-month high in Europe 
Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti 3 aylıq maksimumu yeniləyib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти выросла
Цена азербайджанской нефти выросла
28 апреля 2021 г. 11:31
Стоимость нефти слабо меняется на новостях от ОПЕК+ и API
Стоимость нефти слабо меняется на новостях от ОПЕК+ и API
28 апреля 2021 г. 09:54
Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти
Страны ОПЕК+ договорились о сроках повышения добычи нефти
28 апреля 2021 г. 06:01
Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти
Новак призвал страны ОПЕК+ внимательно следить за ситуацией на рынке нефти
27 апреля 2021 г. 17:49
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля
Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущие условия сделки до июля
27 апреля 2021 г. 17:46
Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
27 апреля 2021 г. 16:47
Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн
Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн
27 апреля 2021 г. 16:02
Лукойл рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
27 апреля 2021 г. 13:31
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
27 апреля 2021 г. 12:49
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
27 апреля 2021 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi