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Цены на газ в Европе обновили исторический рекорд

Цены на газ в Европе обновили исторический рекорд Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический рекорд.
Энергетика
3 марта 2022 г. 12:55
Цены на газ в Европе обновили исторический рекорд

Цены фьючерсов на газ в Европе обновили исторический рекорд.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE Futures, стоимость газа превысила 2 260 долларов США за тысячу кубометров.

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Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов четверга превыcили 2 тыс. долларов США за тысячу кубометров, что означает рост более чем на 8%.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE Futures, стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии торгов составила 2 065,9 долларов, что на 8,7% выше расчетной цены накануне — 1 900 долларов. Далее котировки чуть снизились, до 2 054,5 долларов.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность на фоне военных операций России в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qaz fyuçerslərinin qiyməti 8%-dən çox artıb
Версия на английском языке Gas futures in Europe rise over 8%

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