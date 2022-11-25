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Цены на газ в Европе незначительно выросли

Цены на газ в Европе незначительно выросли Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу находятся у расчетной цены четверга - чуть ниже 1 350 долларов за тысячу кубометров/
Энергетика
25 ноября 2022 г. 12:41
Цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов в пятницу находятся у расчетной цены четверга - чуть ниже 1 350 долларов за тысячу кубометров/

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки 1 336,3 долларов за тысячу кубометров. Затем их стоимость составила 1 346,4 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 331,1 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe rise slightly

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