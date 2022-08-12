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Цены на газ в Европе незначительно снизились

Цены на газ в Европе незначительно снизились Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в пятницу снижаются почти на 1,5% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
12 августа 2022 г. 12:04

Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в пятницу снижаются почти на 1,5% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Пока сегодняшний день ценовой минимум составляет 2 174,8 доллара за тысячу кубометров (-1,9% к расчетной цене накануне — 2 216,4 доллара), максимум — 2 221,7 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Затем котировки опустились на 1,4%, находятся у 2 185,3 доллара за тысячу кубометров.

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