Цены на газ в Европе незначительно снизились

Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в пятницу снижаются почти на 1,5% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в пятницу снижаются почти на 1,5% и держатся чуть выше отметки в 2 180 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Пока сегодняшний день ценовой минимум составляет 2 174,8 доллара за тысячу кубометров (-1,9% к расчетной цене накануне — 2 216,4 доллара), максимум — 2 221,7 доллара за тысячу кубометров (+0,2%). Затем котировки опустились на 1,4%, находятся у 2 185,3 доллара за тысячу кубометров.