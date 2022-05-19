Цены на газ в Европе немного снизились

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги снижением на 1,3% к расчетной цене вторника, котировки достигли примерно 1 010 долларов США за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе закрыли торги снижением на 1,3% к расчетной цене вторника, котировки достигли примерно 1 010 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на газ - по индексу крупнейшего европейского хаба TTF - открыли торговую сессию снижением до 1 007 долларов за тысячу кубометров по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня - 1 022,5 доллара. Через несколько минут стоимость газа опустилась до 998,8 доллара, что стало ценовым минимумом торгов. Затем цены несколько восстановились, достигнув суточного максимума в 1 062,4 доллара США.

В целом после волатильного старта цены находились в диапазоне 1 030-1 050 долларов США в первую половину торгов, во второй половине цены уже перешли к 1 020-1 040 долларам, в последние часы опустившись ниже 1 020 долларов США. Итоговая цена закрытия составила 1 009,7 доллара США за тысячу кубометров, что на 1,3% ниже расчетной цены вторника.