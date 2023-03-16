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Цены на газ в Европе находятся у 470 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе находятся у 470 долларов за тысячу кубометров Биржевые цены на газ в Европе в четверг незначительно изменились в начале торгов к расчетной цене предыдущего дня (470 долларов за тысячу кубометров).
Энергетика
16 марта 2023 г. 12:26
Цены на газ в Европе находятся у 470 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в четверг незначительно изменились в начале торгов к расчетной цене предыдущего дня (470 долларов за тысячу кубометров).

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 473,9 доллара (+0,8%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составляет 476,7 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 470,3 доллара за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe reach $470

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