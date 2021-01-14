Цены на газ в Европе начали снижаться после рекордного роста

Снижение цен в Европе происходит под влиянием снижения котировок на азиатском JKM после достижения исторических максимумов

Фьючерсные цены Front Month (ресурс февраля) на нидерландском хабе TTF в ходе торгов 14 января опустились ниже 20 евро за МВт/ч после рекордного роста в предыдущие дни.

Как передает Report, об этом сообщает отраслевое издание ExPro.

Самое низкое значение было зафиксировано на уровне 19,65 евро за МВт/ч, что соответствует около 254 доллару США за тысячу кубометров.

На открытии торгов в четверг, 14 января, Front Month торговался по 22,5 евро за МВт/ч. Таким образом, с начала дня цены снизились на 12,5% или на 2,8 евро за МВт/ч. По сравнению с рекордным за последние годы значением, которое было зафиксировано 12 января (28,785 евро за МВт-ч) цены снизились на 32% или на 9,1 евро за МВт/ч.

При этом на европейских рынках наблюдается высокая волатильность. Диапазон цен с начала недели составляет 19,65-28,8 евро за МВт/ч.

Снижение цен в Европе происходит под влиянием снижения котировок на азиатском JKM после достижения исторических максимумов. Обновленные прогнозы погоды, которые указывают на потепление во второй половине января и в феврале также способствуют снижению цен.

Участники рынка ожидают, что при большем снижению цен в Азии, поставки LNG в Европу могут восстановиться, в связи с чем на рынке будет достаточно газа.