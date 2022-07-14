Цены на газ в Европе к закрытию выросли до 1 880 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в среду выросли на 4,6%, до 1 882,8 доллара США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 4,6%, до 1 882,8 доллара США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1 847,9 доллара (+3% к расчетной цене вторника - 1 793,7 доллара). Вскоре котировки опустились до 1 805,5 доллара, что стало ценовым минимумом торгов. Затем они перешли к росту и максимально достигали 1 910,6 доллара, а к закрытию торгов опустились до 1 882,8 доллара (+4,6%).