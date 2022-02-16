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Цены на газ в Европе к закрытию торгов превысили 800 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию торгов превысили 800 долларов Цены мартовских фьючерсов на газ по итогам среды снизились на 1,2%, но превысили отметку в 800 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
16 февраля 2022 г. 23:34
Цены на газ в Европе к закрытию торгов превысили 800 долларов

Цены мартовских фьючерсов на газ по итогам среды снизились на 1,2%, но превысили отметку в 800 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость газа составила 780 долларов США. После недолгого роста цены резко упали примерно на 5% от расчетной цены вторника, а затем в течение торговой сессии почти отыграли утреннее падение и показывали слабую динамику. Максимальный показатель составил 840 долларов США, минимальный - 760 долларов США. По итогам среды стоимость фьючерсов составила 825 долларов за тысячу кубометров.

Накануне цены упали более чем на 10% на фоне ослабления геополитических опасений.

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