О нас
Аудио новости

Цены на газ в Европе к закрытию торгов немного выросли

Цены на газ в Европе к закрытию торгов немного выросли Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 2,5%, чуть превысили 1 050 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
11 мая 2022 г. 04:12
Цены на газ в Европе к закрытию торгов немного выросли

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 2,5%, чуть превысили 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 000,1 доллара (−2,6% к расчетной цене понедельника - 1 027,9 доллара). Однако вскоре стоимость ускорила темпы снижения, ценовой минимум составил 980,4 доллара США (−4,6%).

С момента открытия цены были стабильны в коридоре 980-1015 долларов, однако затем перешли в плюс и к закрытию составили 1 053,1 долларов США (+2,5%).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент профлицея в Физули
10 мая 2022 г. 22:08
Президент и первая леди посетили Физулинский район
ФотоПрезидент и первая леди посетили Физулинский район
10 мая 2022 г. 21:51
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
Президент: Сегодня душа отца, души сотен тысяч людей, наших шехидов, ушедших из жизни, возрадовались
10 мая 2022 г. 21:42
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шушу
10 мая 2022 г. 21:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi