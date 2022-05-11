Цены на газ в Европе к закрытию торгов немного выросли

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 2,5%, чуть превысили 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии выросли на 2,5%, чуть превысили 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 000,1 доллара (−2,6% к расчетной цене понедельника - 1 027,9 доллара). Однако вскоре стоимость ускорила темпы снижения, ценовой минимум составил 980,4 доллара США (−4,6%).

С момента открытия цены были стабильны в коридоре 980-1015 долларов, однако затем перешли в плюс и к закрытию составили 1 053,1 долларов США (+2,5%).