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Цены на газ в Европе к закрытию опустились почти до 1 200 долларов

Цены на газ в Европе к закрытию опустились почти до 1 200 долларов Цены на газ в Европе после достижения 1 300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое - с 12% примерно до 4% - и опустились почти до 1 200 долларов США.
Энергетика
30 марта 2022 г. 00:09
Цены на газ в Европе к закрытию опустились почти до 1 200 долларов

Цены на газ в Европе после достижения 1 300 долларов за тысячу кубометров к закрытию торгов снизили темпы роста втрое - с 12% примерно до 4% - и опустились почти до 1 200 долларов США.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 194,3 доллара - это ценовой минимум торгов, на 2,4% выше расчетной цены понедельника (1 166,3 доллара). Затем котировки ускорили темпы роста до 12%, достигнув максимума в 1 305,7 доллара.

Потом цены - на фоне переговорного процесса России и Украины и некоторого ослабления геополитической напряженности - резко снизились почти до 1 200 долларов, после чего вновь перешли к росту примерно до 1 290 долларов. Последние фьючерсные контракты несколько подешевели, и цена закрытия составила 1 211,3 доллара, что на 3,9% выше расчётной цены накануне.

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