Цены на газ в Европе достигли уровня почти 1 800 долларов

Цены на газ в Европе днем в понедельник впервые с марта превысили 1 700 долларов США за тысячу кубометров, а к вечеру вплотную приблизились к отметке в 1 800 долларов США, выросли почти на 13 процентов.

Цены на газ в Европе днем впервые с марта превысили 1 700 долларов США за тысячу кубометров, а к вечеру вплотную приблизились к отметке в 1 800 долларов США, выросли почти на 13 процентов.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке почти 1 630 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2% к расчетной цене пятницы - 1 596,85 доллара). После снижения в первые два часа торгов до 1 575,4 доллара (-1,3%) стоимость вновь перешла к росту, днем перешагнула порог в 1 700 долларов, а к вечеру подошла к отметке в 1 800 долларов. Цена закрытия составила 1 799,1 доллара (+12,7%).