О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары

Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары Из-за жары увеличивается потребление энергии на кондиционирование помещений
Энергетика
21 июня 2021 г. 10:42
Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары

Жара, которая на прошлой неделе пришла в страны Европы, подняла цены на газ до новых высот: на споте тысяча кубометров "голубого топлива" стоит 363 доллара США.

Как передает Report со ссылкой на Агентство Нефтегазовой информации, это цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах.

Такой показатель является максимальным за последние три года и три месяца: с начала марта 2018 года.

Напомним, что три года назад в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока", тогда цены взлетали до 1 тысячи долларов США за тысячу кубов.

Что касается 2021 года, то с января средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже 264 доллара США за тысячу кубометров. При этом в бюджете российского экспортера газа "Газпром" на 2021 год заложена средняя цена экспорта сырья в дальнее зарубежье в 170 долларов США за тысячу кубов.

Издание поясняет, что из-за жары увеличивается потребление энергии на кондиционирование помещений. Электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в ПХГ, опустевших из-за холодной зимы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
ФотоВ Киеве подвели итоги конкурса эссе о Гейдаре Алиеве - ВИДЕО
14 июня 2021 г. 19:48
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях
Азербайджан и Турция подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях
15 июня 2021 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi