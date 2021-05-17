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Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 2,5 года

Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 2,5 года Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (32,74% по итогам 15 мая) находится на 13,3 п.п. ниже среднего показателя за последние пять лет
Энергетика
17 мая 2021 г. 11:00
Цены на газ в Европе достигли максимума за последние 2,5 года

Цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах выросла до 342 долларов США за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 26 сентября 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, цена на газ рвется ввысь вслед за европейскими ценами на выбросы СО2, которые обновляют рекорды стоимости день ото дня. Добавляют энергии ценам премиальные котировки на СПГ в Азии и ограниченные поступления трубопроводного газа.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 246 долларов США за тысячу кубометров.

Со второй недели мая европейская газовая отрасль наконец наладила закачку газа в подземные хранилища. Минувший отопительный сезон был рекордным по отбору (69,5 млрд куб. м, что на 24,3 млрд куб. м больше, чем в предыдущем сезоне). Это значит, что для компенсации растраченных запасов надо закачать столько же за лето, что само по себе является технически сложной задачей. Ещё более усугубляет ситуацию то, что фактически сезон закачки начался с опозданием на полтора месяца.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (32,74% по итогам 15 мая) находится на 13,3 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и только на 1,4 пункта превышает исторический минимум запасов на этот день года.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe hit 2.5 year-high

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