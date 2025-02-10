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Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили $620 за тысячу кубометров, прибавив почти 4% по отношению к расчетной цене пятницы.
Энергетика
10 февраля 2025 г. 12:57
Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 февраля 2023 года превысили $620 за тысячу кубометров, прибавив почти 4% по отношению к расчетной цене пятницы.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги понедельника у отметки в $618 (+3,4%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила $620,7 (+3,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $597,7 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в $3 892 за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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