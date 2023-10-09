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Цены на газ в ЕС подорожали на 10% после перекрытия Balticconnector

Цены на газ в ЕС подорожали на 10% после перекрытия Balticconnector Цена газа в Европе резко выросла более чем на 10% и превысила 42 евро за МВт/ч на фоне перекрытия газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. На рынок может повлиять обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Энергетика
9 октября 2023 г. 16:36
Цены на газ в ЕС подорожали на 10% после перекрытия Balticconnector

Цена газа в Европе резко выросла более чем на 10% и превысила 42 евро за МВт/ч на фоне перекрытия газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. На рынок может повлиять обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи ICE, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF поднялась более чем на 10%, до 475,38 долларов за тысячу кубометров. Рост цен произошел после того, как стало известно о перекрытии Balticconnector из-за возможной утечки.

Глава финского оператора Gasgrid заявил, что восстановление работы газопровода ожидается не раньше конца зимы, сообщает Bloomberg. Кроме того, на стоимости газа могли отразиться и растущие цены на нефть из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Поскольку часть израильского газа идет в ЕС через Египет.

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Версия на английском языке Gas prices in EU increase by 10% after Balticconnector shutdown

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