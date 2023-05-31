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Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии

Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии Биржевые цены на газ в Европе днем после резкого повышения снизились до 296 долларов за тысячу кубометров. Утром они поднялись на 9,2% после сообщений об утечке газа в Норвегии.
Энергетика
31 мая 2023 г. 15:45
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии

Биржевые цены на газ в Европе днем после резкого повышения снизились до 296 долларов за тысячу кубометров. Утром они поднялись на 9,2% после сообщений об утечке газа в Норвегии.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее сегодня, 31 мая, норвежская компания Equinor сообщила о том, что завод СПГ Hammerfest остановил работу из-за утечки газа на острове Мелкоя. Все сотрудники завода были эвакуированы. Масштабы утечки газа пока неизвестны. После после этого цена на июльский фьючерс по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), подскочила на 9,2%, составив 304,8 долларов за тысячу кубометров.

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Версия на английском языке Gas prices tumble after spike amid gas leak in Norway

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