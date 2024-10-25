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Цены на эталонные марки нефти незначительно выросли

Цены на эталонные марки нефти незначительно выросли Цены на нефть эталонных марок выросли утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.
Энергетика
25 октября 2024 г. 09:55
Цены на эталонные марки нефти незначительно выросли

Цены на нефть эталонных марок выросли утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 74,53 доллара за баррель. В сранении с показателем предыдущих торгов это на 0,15 долларов (0,2%) выше.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,13 долларов (0,19%), до 70,32 доллара за баррель.

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Версия на английском языке Benchmark crude oil prices rise slightly

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