О нас

Цены на электроэнергию в Евросоюзе достигли рекордных значений

Цены на электроэнергию в Евросоюзе достигли рекордных значений Стоимость электроэнергии в Евросоюзе побила новый рекорд, при этом поставки российского газа продолжают осуществляться в условиях ограничений.
Энергетика
18 августа 2022 г. 10:50
Цены на электроэнергию в Евросоюзе достигли рекордных значений

Стоимость электроэнергии в Евросоюзе побила новый рекорд, при этом поставки российского газа продолжают осуществляться в условиях ограничений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

Аналитическая компания Rystad Energy сообщила о том, что цены на электроэнергию в Европе возобновили рост после падения на прошлой неделе на фоне аномальной жары, слабого ветра и повышенного спроса на газ при ограниченных поставках из России и Норвегии. Среднесуточные показатели вернулись выше отметки в 500 евро за МВ.ч в Италии, Франции и Германии, подчеркнули аналитики.

В компании добавили, что Германия 17 августа установила новый дневной рекорд 2022 года в 552 евро, который объясняется низкой выработкой ветрогенерации и дорогостоящей газовой и угольной генерацией. Установлен рекорд этого года и в Великобритании — 486 МВ.ч, из-за слабой выработки. Ассоциация WindEurope указала, что 17 августа доля выработки ВЭС в Европе в общем объеме составила 9,1% при летней норме в 11-20%.

Между тем поставки трубопроводного российского газа транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 18 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на понедельник составляет 42,1 млн кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi