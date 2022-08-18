Цены на электроэнергию в Евросоюзе достигли рекордных значений

Стоимость электроэнергии в Евросоюзе побила новый рекорд, при этом поставки российского газа продолжают осуществляться в условиях ограничений.

Стоимость электроэнергии в Евросоюзе побила новый рекорд, при этом поставки российского газа продолжают осуществляться в условиях ограничений.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей.

Аналитическая компания Rystad Energy сообщила о том, что цены на электроэнергию в Европе возобновили рост после падения на прошлой неделе на фоне аномальной жары, слабого ветра и повышенного спроса на газ при ограниченных поставках из России и Норвегии. Среднесуточные показатели вернулись выше отметки в 500 евро за МВ.ч в Италии, Франции и Германии, подчеркнули аналитики.

В компании добавили, что Германия 17 августа установила новый дневной рекорд 2022 года в 552 евро, который объясняется низкой выработкой ветрогенерации и дорогостоящей газовой и угольной генерацией. Установлен рекорд этого года и в Великобритании — 486 МВ.ч, из-за слабой выработки. Ассоциация WindEurope указала, что 17 августа доля выработки ВЭС в Европе в общем объеме составила 9,1% при летней норме в 11-20%.

Между тем поставки трубопроводного российского газа транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 18 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на понедельник составляет 42,1 млн кубометров.