Цены на бензин в Южной Корее выросли до максимума за восемь лет

Стоимость бензина в Республике Корея достигла максимального более чем за восемь лет уровня из-за роста мировых цен на нефть в связи с ситуацией в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.
Так, средняя по стране стоимость литра бензина достигла 1 904,35 южнокорейской воны (1,55 долларов), в среду цена была на 11,9 воны меньше. Впервые с октября 2013 года стоимость превысила отметку 1 900 вон. Пиковый показатель был отмечен в период с августа по октябрь 2012 года, когда литр бензина стоил больше 2 000 вон.
К нынешнему росту привели опасения срывов поставок нефти на мировом рынке из-за геополитической напряженности в связи с событиями в Украине. На Россию приходится менее 5% импорта сырой нефти Республики Корея.
Ожидая рост цен, южнокорейские власти на прошлой неделе продлили до конца июля снижение налога на топливо на 20%. Подобная мера со стороны правительства означает уменьшение стоимости литра бензина на 164 воны. Власти готовы обсуждать дальнейшее снижение налога.