Цены на бензин в Южной Корее выросли до максимума за восемь лет

Цены на бензин в Южной Корее выросли до максимума за восемь лет

Стоимость бензина в Республике Корея достигла максимального более чем за восемь лет уровня из-за роста мировых цен на нефть в связи с ситуацией в Украине.

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