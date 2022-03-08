Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 долларов США за галлон (3,785 литра).

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 долларов США за галлон (3,785 литра).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА), отслеживающей расценки на более чем 60 тыс автозаправок.

По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру вторника достигла в США 4,173 доллара США. Как констатируется на сайте AAA, это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Телекомпания CNN подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 долларов США за галлон.