Цены на бензин в США преодолели исторический максимум

Стоимость бензина на заправках в США побила исторический максимум, превысив отметку в 4,17 долларов США за галлон (3,785 литра).
По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру вторника достигла в США 4,173 доллара США. Как констатируется на сайте AAA, это наиболее высокий средний показатель стоимости топлива в истории. Телекомпания CNN подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в июле 2008 года, когда стоимость бензина на американских заправках достигла 4,11 долларов США за галлон.