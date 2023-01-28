О нас

Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года

Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до 3,5 доллара за галлон.
Энергетика
28 января 2023 г. 16:13
Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года

Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до 3,5 доллара за галлон.

Как перелает Report, об этом сообщил портал MarketWatch, ссылаясь на аналитиков Bespoke Investment Group.

Бензин в США подорожал до пикового уровня в 5,03 долларов за галлон в середине июня. Однако уже в конце декабря цена опустилась до 3,096 долларов. Исходя из этого, цена за галлон бензина в 3,5 доллара в начале января на 12,9% выше показателя декабря 2022 года.

Эксперты рынка посчитали, что такой резкий рост цены на бензин может помешать властям страны эффективно бороться с инфляцией.

11 декабря ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни заявил, что стоимость бензина в США немного снизилась по сравнению с показателями в аналогичный период 2021 года, при этом цены на дизельное топливо существенно поднялись. По его словам, разница в 1,38 долларов, по сравнению с прошлогодними значениями, является колоссальной. Кроме того, рост цен на дизель серьезно ударил по водителям грузовиков, фермерам, и другим гражданам, которые больше всего используют данный вид топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gasoline prices in US jump by over 9% since early 2023

Самое важное

Состоялось подписание азербайджано-египетских документов
ФотоСостоялось подписание азербайджано-египетских документов
28 января 2023 г. 13:12
Президенты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Египта выступили с заявлениями для прессы
28 января 2023 г. 13:00
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один
28 января 2023 г. 11:40
Состоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси
28 января 2023 г. 10:49
Террористическая атака на посольство Азербайджана и факты, которые ЕС предпочитает не видеть
Террористическая атака на посольство Азербайджана и факты, которые ЕС предпочитает не видеть
27 января 2023 г. 17:32
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
27 января 2023 г. 15:12
Разоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана
ВидеоРазоблачена ложь главы полиции Тегерана о деталях теракта в посольстве Азербайджана
27 января 2023 г. 14:43
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - беспомощный Иран прибегнул к террору
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - беспомощный Иран прибегнул к террору
27 января 2023 г. 14:00
СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране
СГБ Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с терактом в посольстве в Иране
27 января 2023 г. 13:55
Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
Президент Ильхам Алиев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
27 января 2023 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi