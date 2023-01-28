Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года

Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года

Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до 3,5 доллара за галлон.

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Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до 3,5 доллара за галлон. Как перелает Report, об этом сообщил портал MarketWatch, ссылаясь на аналитиков Bespoke Investment Group. Бензин в США подорожал до пикового уровня в 5,03 долларов за галлон в середине июня. Однако уже в конце декабря цена опустилась до 3,096 долларов. Исходя из этого, цена за галлон бензина в 3,5 доллара в начале января на 12,9% выше показателя декабря 2022 года. Эксперты рынка посчитали, что такой резкий рост цены на бензин может помешать властям страны эффективно бороться с инфляцией. 11 декабря ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни заявил, что стоимость бензина в США немного снизилась по сравнению с показателями в аналогичный период 2021 года, при этом цены на дизельное топливо существенно поднялись. По его словам, разница в 1,38 долларов, по сравнению с прошлогодними значениями, является колоссальной. Кроме того, рост цен на дизель серьезно ударил по водителям грузовиков, фермерам, и другим гражданам, которые больше всего используют данный вид топлива. Подпишитесь на наш Telegram канал