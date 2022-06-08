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Цены на бензин в Нидерландах достигли нового рекорда

Цены на бензин в Нидерландах достигли нового рекорда Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти.
Энергетика
8 июня 2022 г. 14:24
Цены на бензин в Нидерландах достигли нового рекорда

Цена на бензин в Нидерландах достигла нового рекорда на фоне подорожания нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные голландского центра консультирования потребителей United Consumers.

Розничная цена бензина в настоящее время составляет 2,504 евро за литр. При этом на некоторых заправках бензин продают даже за 2,55 евро. Таким образом, стоимость бензина выросла на 0,2 цента по сравнению с предыдущим рекордом, зафиксированным 10 марта.

Цена на дизельное топливо не является рекордно высокой, однако она также увеличилась — он теперь обойдется в 2,22 евро за литр.

Отмечается, что рост цен на топливо в основном связан с подорожанием нефти, баррель которой стоит 120 долларов.

В прошлую пятницу цена на топливо в Нидерландах впервые оказалась выше, чем до снижения акцизного налога 1 апреля.

В Нидерландах с 1 апреля был снижен акцизный налог на неэтилированный бензин на 17 центов за литр и на дизельное топливо — на 11 центов за литр. Кроме того, с 1 июля будет снижен налог на добавленную стоимость на газ и электроэнергию — до 9%.

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