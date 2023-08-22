Цены на бензин в Италии достигли самого высокого значения с июля 2022 года

Цены на бензин достигли в Италии самого высокого значения с июля прошлого года.

Цены на бензин достигли в Италии самого высокого значения с июля прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности республики.

Так, неэтилированный бензин подорожал на 0,37%, до €1,946, а дизельное топливо - до €1,845 (на 1,7 цента, или 0,96%). При этом стоимость неэтилированного бензина на автомагистралях остается стабильно выше €2 и составляет €2,018 за литр, а цена дизельного топлива достигает €1,932.