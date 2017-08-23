Цены на бензин растут из-за угрозы тропического шторма Харви

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Перспективы становления тропического шторма Харви у побережья Мексиканского залива приводят к повышению цен на бензин. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, 87-октановый бензин вырос на 0,8% до 1,5630 доллара за галлон, в то время как цены на основные марки подпрыгнули на 1,8% до 1,6983 доллара за галлон (1 галлон - 3,785 литра).

Согласно предупреждению Национального центра ураганов в Майами, Харви имеет 90%-ный шанс превратиться к 24 августа в полноценный тропический шторм. На побережье Мексиканского залива находится порядка 30 нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью около 7 млн баррелей в день. Сильные дожди, как ожидается, начнутся уже в пятницу. Потенциально возможное наводнение может привести к сбоям в поставках. Оптовые цены на бензин в Хьюстоне подскочили еще во вторник, поскольку поставщики опасаются сбоев в поставках с НПЗ и дефицита в распределительных центрах.